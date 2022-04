Kriška »bombonera«: igrišče uradno nosi ime Viktorja Sulčiča

Športni center Vesne v Križu se od ponedeljka, ko je Občina Trst sprejela sklep o poimenovanju, tudi uradno imenuje po kriškem arhitektu Viktorju Sulčiču. »Ideja o poimenovanju po Sulčiču, ki je v argentinski prestolnici v začetku štiridesetih let prejšnjega stoletja (natančno leta 1940) skupaj z z arhitektoma Joséjem Luisom Delpinijem in Raúlom Besom projektiral in nato sodeloval pri gradnji slovitega stadiona La Bombonere v Buenos Airesu, na katerem igra prvoligaš Boca Junior, je v Križu krožila že nekaj časa, konkretizirala pa se je na uradni predaji prenovljenega igrišča, ko smo se o tem pogovarjali s tržaškim županom Robertom Dipiazzo,« je dejal predsednik športnega društva Vesna Roberto Vidoni in dodal, da bo Vesna organizirala slovesnost ob poimenovanju v soboto, 4. junija, ko naj bi na igrišču pripravili tudi Sulčičevo razstavo.

Sulčič, ki se je v Križu rodil leta 1895 in je v Bologni diplomiral leta 1922 ter je v Argentino emigriral leta 1924, je projektiral tudi tržnico Mercado de Abasto v mestni četrti Abasto. Kriški arhitekt je v argentinski prestolnici umrl leta 1973.