Kriške odcepitve ne bo

Vroči poletni meseci radi postrežejo tudi z nekoliko manj običajnimi vestmi. V tržaškem dnevniku Il Piccolo je pozornost nekaterih v četrtek pritegnil članek, da v Križu zbirajo podpise za ločitev od tržaške in pridružitev bližnji zgoniški občini, ker naj bi bili odnosi z manjšo občinsko upravo enostavnejši in manj naporni.

Da tržaški upravitelji kraškim vasem posvečajo manj pozornosti kot mestnemu središču, ni novost. Secesije pa naj še ne bi bilo v zraku. Predsednik kriškega jusa Angelo Bogatec je pojasnil, da ne gre za jusarsko pobudo, kot je pisalo v nadnaslovu omenjenega članka. Peticije torej ne podpirajo. Pravzaprav pa ta sploh ne obstaja, je razložil domačin in član jusa Lorenzo Bogatez. Ta je pobudnik čistilne akcije na razglediščih na Gospudovi griži, Frnačah ter območja, ki vodi do izvira Skdanc. V ta namen so v zadnjih tednih tudi zbrali več kot 400 podpisov. Povedal pa je, da je šlo v primeru odcepitve zgolj za zamisli, govorice. Vaščani se namreč včasih počutijo nekoliko zapostavljene, je še dodal. Križ se sooča z vrsto težav, za rešitev katerih niso še naleteli na zaželen posluh. Peticije za odhod iz tržaške občine pa niso organizirali. Predsednica zahodnokraškega rajonskega sveta Maja Tenze je potrdila, da se ljudje ne čutijo deležni posebne pozornosti in so torej nezadovoljni. O vprašanju spreminjanja občinskih meja pa se noče izreči. Če bodo hoteli, bodo o tem odločali domačini.