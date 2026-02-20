Gorske občine: za izključene prihajajo zagotovila

Pri določanju novih kriterijev za ohranitev statusa gorske občine – tem je italijanska vlada v sredo prižgala zeleno luč – je izostala pozornost do nekaterih ozemeljskih specifičnosti: v primeru FJK se to kaže zlasti z neupoštevanjem obmejnosti in prisotnosti oziroma varstva jezikovnih skupnosti, je po četrtkovem srečanju s predstavniki 32 občin, ki jim grozi izguba omenjenega statusa, danes za Primorski dnevnik ocenil predsednik Nacionalnega združenja italijanskih občin (ANCI) za FJK Dorino Favot. Ta ni skrival skrbi ob morebitni izgubi določenih izjem in olajšav, na katere so gorske občine doslej lahko računale, ni pa izključeval možnosti, da bi se lahko nalo ustrezno rešitev. O četrtkovem srečanju je spregovoril tudi sovodenjski župan Luca Pisk.

Zagotovila v tej smeri so v popoldanskih urah prišla iz Rima, kjer je včeraj in danes potekal kongres manjših občin. Tam je predsednik Nacionalnega združenja italijanskih občin (ANCI) Gaetano Manfredi, sicer tudi župan Neaplja, povedal, da so »z deželami podpisali dogovor za ohranitev vseh izjem v šolstvu, zdravstvu in javnih storitvah za vse nekdanje gorske občine, ki so ta status izgubile«. »Tudi če ne bodo več gorske, pač pa nekdanje gorske občine, bodo obravnavane enako. In to bomo nadzorovali,« je napovedal Manfredi.

V Rimu se je danes na kongresu manjših občin mudil tudi števerjanski župan Marjan Drufovka, ki je pomirjujoče izjave o iskanju rešitev zlasti kar se tiče šol in vrtcev v manjših občinah slišal od ministra za javno upravo Paola Zangrilla.