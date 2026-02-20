Most zaprt, cesta pod njim ne, pri Banih pa so težave

Banovski most, ki z deželne ceste TS1 (med Opčinami in Trebčami) vodi k Banom, je od četrtka popoldne zaradi statičnih težav zaprt za promet. V četrtek zvečer so pri lokalni policiji napovedovali, da bo zapora začasno obveljala tudi na cesti pod mostom, torej na deželni cesti TS 35, ki vodi z openskega krožišča proti trebenskemu avtocestnemu uvozu. Ampak danes zjutraj je bila ta cesta prevozna, čeprav je ob njej pod mostom stala tabla (samo v italijanščini), ki je nakazovala, da ni. Popoldne je na kraju lokalna policija, pristojna za urejanje prometa, proti večeru je Občina Trst na Telegramu potrdila odprtje ceste TS 35. Pri vsem tem so v največjih težavah Banovci, saj je v skladu s cestnoprometnimi predpisi trenutno edina cesta, po kateri je dovoljeno odpeljati iz vasi, tista ozka, ki pelje skozi gozd do sosednjih Ferlugov ter naprej do Ulice Commerciale. Nekateri si pri tem menda pomagajo drugače in zapeljejo v napačno (nedovoljeno) smer po stranski cesti, ki s ceste TS 35 ob mostu vodi v vas.