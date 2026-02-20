Zbirajo sredstva za novo sodno bitko proti žičnici

Bitka proti projektu kabinske žičnice vstopa v odločilno fazo. Odbor No Ovovia napoveduje pritožbo na državni svet in začenja novo kampanjo zbiranja sredstev, s katero želi zagotoviti nadaljevanje pravnega boja. Napoved prihaja dan po pozivu stranke Naprej, Italija koalicijskim partnericam, naj projekt opustijo.

Predsednik dotičnega odbora William Starc je na petkovem srečanju v Novinarskem krožku poudaril, da so po štirih letih analiz, protestov in sodnih postopkov pomisleki prisotni tudi v desnosredinski koaliciji in da zdaj ni čas za umik, temveč za odločilen korak naprej. Odbor je na deželnem upravnem sodišču FJKže dosegel več odločitev v svojo korist, vendar menijo, da je treba zdaj, ko je Občina Trst napovedala pritožbo zoper to razsodbo, iti naprej in zadevo pripeljati do konca pred najvišjo upravno instanco.

Za kritje visokih pravnih stroškov so zagnali novo kampanjo množičnega financiranja na platformi Produzioni dal Basso. Za dosedanje kampanje in pravne boje so, kot je navedel Starc, porabili 104.000 evrov. Velika večina denarja je šla za pravne postopke (80.000 evrov). Tudi v novi fazi obljubljajo popolno preglednost porabe sredstev.