Policiste pošiljajo na mejo, drugod pa jih primanjkuje

»Na tržaški kvesturi je premalo kadrov. Na meje na Tržaškem so poslali 60 novih policistov, na meje na Goriškem 40, na tržaško kvesturo pa samo tri. Tak odnos do kategorije, ki skrbi za socialno varnost vseh prebivalcev, je nesprejemljiv.« Tako, brez zadržkov in pošteno zaskrbljen, je tržaški sekretar policijskega sindikata SILP CGIL Fabio Nicolas Fanelli v petek uvedel sindikalno skupščino v sejni dvorani tržaške kvesture. S pomanjkanjem osebja se policija sooča že veliko let, odkar je prišlo do zamrznitve zaposlovanja novih kadrov. Upokojenih policistov niso nadomeščali in še danes, ko že leta ponovno zaposlujejo, se vrzel ni zapolnila.

Iz Rima se politiki ozirajo na obmejni pas in kličejo na izredno stanje, ko tega sploh ni, je nadaljeval Fanelli. »Zakaj se pozornost preusmerja na državno mejo? Število prihodov z balkanske poti sploh ne narašča. Narašča pa birokracija, s katero se sooča policija na kvesturi pri sprejemanju migrantov. Potrebe današnje družbe so druge,« je bil jasen, ob njem pa so nastopili še drugi predstavniki sindikatov, policije in drugih organov.