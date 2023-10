Kriške ribice vas pričakujejo na Proseku

Za ponedeljek in torek napovedani ponovitvi veseloigre Ma ka j’tma v kriškem narečju v Domu Albert Sirk sta razprodani. Prihodnja ponovitev zelo uspešne predstave Kriških ribic pod okriljem SKD Vesna bo 10. novembra na Proseku v sklopu praznika sv. Martina. Komedija je sad »covidnega obdobja«, dveletnega dela oziroma raziskovanja zgodb in anekdot iz kriškega vaškega življenja.

Tekstopiske Pia Cah, Sara Košuta in Roberta Sulčič so ustvarile dobro ravnotežje med glasbenimi točkami in govorjeno besedo, predstava se začenja na novo leto in konča z odhodom starega. Medtem ko Marica po gostilnah in osmicah vse manj prepričljivo išče moža, se na odru odvijajo letni časi in dogajanja iz kriške tradicije, od lova na tune do praznovanja zavetnikov sv. Petra in Pavla, od Prešernovih proslav do prvomajskih in partizanskih zborovanj in športnih prireditev.