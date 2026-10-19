Kritični so zaradi omejevanja pomoči

Omejitve nudenja pomoči migrantom na Trgu Libertà so sprožile odzive različnih levosredinskih strank. Stranka komunistične prenove, Zeleni in Levica ter Pakt za avtonomijo opozarjajo, da prepoved deljenja hrane in nudenja pomoči ob koncih tedna pušča ljudi v stiski brez nujne oskrbe. Sprašujejo se tudi, ali je mogoče pomanjkanje policijskih sil zaradi varovanja športnih prireditev reševati z omejevanjem človekoljubne dejavnosti.

Kvestura je omejila delovanje organizacij, ki na trgu pred železniško postajo pomagajo migrantom, prispelim po balkanski poti. Po navodilih je humanitarna pomoč dovoljena od ponedeljka do petka med 18. in 20. uro, ob sobotah in nedeljah pa ne. Odločitev, utemeljena s potrebo po zagotavljanju nemotenega družabnega življenja, prostega gibanja in gospodarskih dejavnosti, je sprožila kritike političnih predstavnikov in zagovornikov solidarnosti. Gianluca Paciucci iz Stranke komunistične prenove opozarja, da je treba omejitev razumeti v širšem kontekstu ukrepov zadnjih tednov. Posebej problematična se mu v utemeljitvi ukrepov zdi uporaba izraza prosto gibanje. Kot poudarja, bi morala svoboda gibanja veljati tudi za ljudi, ne le za blago. Stranka odgovornost za takšno politiko pripisuje tudi političnim silam, ki vodijo mesto. Paciucci njihovo ravnanje označuje za pretirano represivno.

Elisa Moro in Tiziana Cimolino (Zeleni in Levica) menita, da je nesprejemljivo, da se delitev obroka hrane obravnava kot ovira za mestno življenje, medtem ko vprašanje, kdo bo poskrbel za ljudi brez osnovnih življenjskih potrebščin, ostaja brez odgovora.Deželna svetnica Giulia Massolino (Pakt za avtonomijo) opozarja, da je argument o pomanjkanju policistov zaradi varovanja košarkaških in nogometnih tekem težko prepričljiv. Po njenem mnenju bi bilo treba razpoložljive sile razporediti drugače. Ob tem tudi izpostavlja, da je nekoristno imeti policiste vseskozi na mejnih prehodih.