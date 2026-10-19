ICTP bo ostal v Grljanu

Center za teoretsko fiziko ICTP Abdus Salam pri Grljanu bo ostal v poslopju nekdanjega hotela Adriatico. Raziskovalni center po statutu ne sme biti lastnik nepremičnin, stavbo je zato kupila Fundacija Compagnia di San Paolo z denarno podporo fundacije Simons Foundation International, ki je prispevala 15 milijonov dolarjev, in Dežele FJK, ki je pristavila še 4,2 milijona evrov.

Pogodbo so pred dnevi podpisali v New Yorku na sedežu fundacije Simons. Podpisu sta prisostvovala tudi predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga in pristojna v deželni vladi za raziskovanje in delo Alessia Rosolen.

Stavbo iz 70. let bo preuredil arhitekturni biro, ki je zmagal na javnem razpisu, kdo to je, pa bo znano decembra. Hvaležnost je izrazil direktor centra ICTP Atish Dabholkar in poudaril, da v stavbi v Grljanu poteka skoraj polovica vseh predavanj in raziskovalne dejavnosti.