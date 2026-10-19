Novosti v karabinjerskih vrstah

V karabinjerskih vrstah se dogajajo novosti in premiki zlasti med poveljniki. Spreminjajo se obrazi, zamenjujejo se zadolžitve, ne spreminjajo pa se dejavnosti, ki ostajajo vselej usmerjene v zagotavljanje varnosti, je potrdil pokrajinski poveljnik karabinjerjev Gianpaolo Greco na današnji predstavitvi nove ekipe sodelavcev. Poveljstvo karabinjerske postaje v Ulici Hermet je prevzel Matteo Di Stefano, poročnik Emanuele Ruggiero bo vodil preiskovalno skupino (doslej jo je Fabio Gentilini), na čelo enote CITES deželnih gozdarskih karabinjerjev pa stopa poročnik Davide Carano.

Poročnik Nicola Ciarella bo namesto bazovske prevzel vodstvo postaje Miljah, poročnik Marco Mazzotta bo na čelu oddelka za vodstvo tržaških karabinjerskih patrulj v Ulici Hermet (pred tem je poveljeval miljski postaji), poročnik Fracesco Di Maio se poslavlja od Škorklje in bo vodil postajo v Bazovici, častnik Matteo Izzo pa bo prevzel vajeti postaje pri Škorklji.

Na srečanju sta bila prisotna tudi dva mlada podčastnika karabinjerjev, ki obiskujeta tečaj na za podčastnike v Firencah, in sicer Sara Curti (dodeljena je postaji v Miljah) in Matteo Crescendo (dodeljen postaji na Vrdelski ulici). Tu bosta opravila obdobje praktičnega usposabljanja ob študiju, je povedal poveljnik.