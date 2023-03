Križ izgubil ribiče, sedaj še ribarnico

V nekoč ribiški vasi zapira vrata edina ribarnica. Zakonca Marzia Tortul in Sandro Malusà bosta danes v Križu zadnjič prodajala brancine, tune in klapavice s Tržaškega zaliva. Svojo dejavnost selita v Sesljan, za Križ predstavlja njun odhod udarec, tudi zato, ker ukinitev vsakršne trgovske ali druge gospodarske dejavnosti pomeni obubožanje za lokalno skupnost.

»Nama z možem se ob odhodu iz Križa resnično trga srce,« nam je povedala gospa Marzia, a stroški vzdrževanja in vedno novi strogi zdravstveno-higienski predpisi ne omogočijo več normalnega poslovanja ribarnice ob zmanjšanju števila strank (demografski padec). Ribarnico vaške ribiške družine Tretjak-Bibčevih sta upravljala 23 let. Sandro, ki je po rodu iz Rovinja, si je s prodajo rib nabral izkušnje v ribarnici v Ul. Giulia v Trstu, Marzia pa z delom z ljudmi v kavarni v Turjaku ob Soči. Sandro je sicer že prej dobro poznal Križ, saj je bil deset let nogometaš Vesne in tudi njen kapetan.

»V začetku ni bilo ravno lahko. Ko smo odprli ribarnico je bilo v vasi še čutiti razlike med slovenskim delom Križa in ezulskim naseljem. A nezaupanje je trajalo malo časa, midva sva se navezala na vas in vaščani na naju. Križ bova ohranila v zelo lepem spominu«, nam je še zaupala gospa Marzia, ki ob pogovoru ni skrivala ganjenosti.