Križ ni postal Medjugorje

Spletni portal intrieste.com v angleškem jeziku objavlja zanimive članke in reportaže o kulturnem utripu Trsta, njegovi zgodovini in naravnih znamenitostih mesta in okolice. Pred kratkim je v članku z naslovom »Voda iz starodavnega izvira, ki se uporablja za najboljšo kavo v Trstu«, predstavil Skedanc, vodni izvir, ki se nahaja med kriškimi vinogradi, kjer se začenja strma pot do Sv. Primoža oziroma do Proseka. Raziskovalec Silvio Polli, ki ga citira avtorica članka Alessandra Ressa, je bil prepričan, da je sveža voda iz Skedanca najboljša za kavo.

Gospe, ki sta zalivali rože v bližnjem vinogradu, sta avtorici članka povedali o stari legendi, po kateri naj bi se deklici iz Križa, ki je nosila zelenjavo v Miramar, pri Skedancu prikazala Devica Marija. Deklici naj bi se prikazala med počitkom v senci ob velikem hrastu, nakar naj bi čudežno nastal izvir. Ressa sicer pravi, da o tej zgodbi ni našla nobenega dokaza, blizu Skedanca pa se nahaja majhen Marijin oltarček, ki se ji zdi na nekoliko nenavadnem mestu. Pozanimali smo se pri starejših domačinkah in domačinih, a nihče ne ve za to legendo in tudi ni slišal za govorice, da bi se pri Skedancu kdaj prikazala Devica Marija.