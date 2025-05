Križ praznuje 50. obletnico spomenika

Kriška vaška skupnost praznuje letos 50. obletnico odkritja spomenika, ki bo dosegla višek z današnjo (nedeljsko) prireditvijo z naslovom Petdeset let našega ponosa. To je tudi naslov knjigi, ki jo je izdala domača sekcija VZPI -ANPI Evald Antončič - Stojan, in fotografski razstavi, ki je še danes med 10. in 12. uro na ogled v Domu Alberta Sirka.

Prireditev se bo začela ob 15. uri, ko bo pred spomenik prikorakala nabrežinska godba, na njej bodo sodelovali osnovna šola Albert Sirk, moški zbor Vesna, Kriške ribice in TPPZ Pinko Tomažič. Govorila bosta zgodovinarka Marta Verginella in član državnega vodstva VZPI - ANPI Patrick Zulian.

V primeru slabega vremena bo prireditev pod šotorom ob nogometnem igrišču Viktor Sulčič. Ob VZPI - ANPI so soprireditelji SKD Vesna, ŠD Mladina, AŠD Vesna ter zahodnokraški rajonski svet, pokrovitelja pa občini Devin -Nabrežina in Zgonik. Knjigo, ki jo je oblikovala Vesna Benedetič, so gmotno podprli ZKB, pokrajinski vodstvo VZPI - ANPI in Dežela FJK.

Spomenik je sad udarniškega dela Križank in Križanov. Načrt zanj je izdelal arhitekt Dario Jagodic, bronasto zvezdo z verzom domačega pesnika Miroslava Košute pa akademski kipar Stojan Batič.