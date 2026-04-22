Primorski slovenistični dnevi o Kosovelu in Benečiji

Jutri (v četrtek) se na Opčinah začenjajo 35. Primorski slovenistični dnevi. Letošnji posvet bo v prvem delu potekal na Opčinah, v petek pa se dogajanje seli v Špeter. Prireja ga Slavistično društvo Trst–Gorica–Videm v sodelovanju s Slavističnim društvom Nova Gorica, Slavističnim društvom Koper ter Inštitutom za slovensko kulturo iz Špetra. Posvečeni bodo pesniškemu ustvarjanju Srečka Kosovela ob stoti obletnici njegove smrti ter razmišljanju o slovenski literarni kulturi in jeziku v Benečiji.

Dogodek, ki predstavlja pomembno strokovno izpopolnjevanje za učitelje in profesorje slovenščine, je hkrati odprt tudi za širšo javnost. Na njem bodo sodelovali raziskovalci iz zamejskega prostora in osrednje Slovenije. Program se bo začel jutri ob 17. uri v dvorani ZKB na Opčinah (Ul. Ricreatorio 2), kjer bo v ospredju Kosovelova poezija. O pesnikovem odnosu do narave, čustvenem doživljanju in etičnih razsežnostih njegovega ustvarjanja ter o njegovi korespondenci bodo spregovorili Mojca Seliškar, Dušan Jelinčič, Adrijana Špacapan, Damiana Devetak in Vladka Tucovič. O recepciji Kosovelove poezije med mladimi bralci pa bosta razpravljali Maja Smotlak in Vanja Spačal.

Dan kasneje, v petek, bosta v središču dogajanja v Špetru, na Inštitutu za slovensko kulturo (Ul. Alpe Adria 73), ustvarjanje beneških avtorjev in razvoj slovenskega jezika na Videmskem. Od 10.30 bodo svoje referate predstavili Marija Pirjevec, Vilma Purič, Tatjana Rojc, Živa Gruden, Loredana Umek, Robert Dapit in Katarina Šrimpf Vendramin, Barbara Ivančič Kutin, Julija Berdon, Peter Rustja, Bojana Modrijančič Rešič, Marjanka Ban in Štefan Coren.

Posvet se bo sklenil s predstavitvijo knjige Ta od ribe, ki sta jo uredila Roberto Dapit in Monika Kropej Teban. Ob urednikih bosta spregovorili še Luigia Negro in Martina Kafol. Knjigo je ilustrirala Katarina Kalc, izdala jo je založba ZTT.