Iščejo rešitve za prometne muke

Vse gostejši promet v openskem vaškem središču povzroča preglavice. Vzhodnokraški rajonski svet prejema številna obvestila zaradi dotrajanih cestišč, občani se pritožujejo nad prekomerno hitrostjo, s katero nekateri avtomobilisti švigajo po najožjih vaških ulicah, ob tem se v vasi soočajo še s pomanjkanjem parkirnih mest in tovornjaki, ki dodatno zaustavljajo promet.

Da bi se težave rešile, je rajonski svet pripravil dolg seznam predlogov, ki jih je v ponedeljek zvečer predstavil občanom. Srečanje z naslovom Parkirišča, promet, prekomerna hitrost, novi pločniki: nekaj predlogov vzhodnokraškega okraja za Opčine je potekalo v dvorani Zadružne kraške banke Trst Gorica. Rajonski svetniki so predstavili predloge za izboljšanje stanja in prometne varnosti, ki so jih že sprejeli in posredovali tržaški občini (oziroma jih bodo v kratkem), nato pa še sveže predloge, ki jih še niso predstavili na občinski ravni.

Med že posredovanimi predlogi za izboljšanje stanja je predsednica vzhodnokraškega rajonskega sveta Nives Cossutta navedla uvedbo prometnih znakov, ki bi pojasnjevali, kje se dejansko nahajajo večja parkirišča v vasi, in obvezno uporabo parkirne ure na nekaterih mestih (pri pošti, lekarni in pokopališču). Rajonski svetniki bi tudi prepovedali parkiranje ob avtobusni postaji na Nanoškem trgu (Škavenci), kjer pa bi postavili informativno tablo z zemljevidom in navodili za pot do parkirišč.