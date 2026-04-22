Razstava vin v Zgoniku se poslavlja

V Zgoniku letos ne bo več Razstave vin, kakršno smo poznali preteklih 60 let. Po lanski jubilejni izvedbi praznika, na katerem so nagradili najboljše vinarje v občini, so letos na Občini Zgonik sklenili, da se bodo promocije lokalnih izdelkov lotili na drugačen način: »Časi so se spremenili, vse več vinarjev svoja vina ustekleniči, kakovost in cena vin se višata, zato iščemo nove načine sodelovanja s pridelovalci,« je pojasnila zgoniška županja Monica Hrovatin in spomnila, da je Občina Zgonik članica združenja Città del Vino (Mesta vina), kar bi lahko v prid izkoristili za promocijo žlahtne kapljice.Alternativnih vinskih dogodkov županja ni razkrivala, dejala je, da bo več znano maja meseca: »Če bi društva junija rada vseeno priredila praznik, pa bomo z veseljem priskočili na pomoč.«