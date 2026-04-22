Lokalna policija poostrila nadzor na gradbiščih

Mesto vse hitreje spreminja svojo podobo. V Trstu se je v zadnjih letih zelo povečalo število turističnih nastanitev, v mestnem središču je naraslo tudi število trgovin, pripadniki enote tržaške lokalne policije, ki so pristojni za gradbeništvo in varnost na gradbiščih (NPE), pa imajo vse bolj polne roke dela. V lanskem letu so obravnavali več kot 700 primerov morebitnih nepravilnosti, letos - v prvem trimesečju - že 229, medtem ko so v letu 2024 obravnavali 674 primerov in leta 2023 611, je na srečanju z novinarji povedala tržaška občinska odbornica, pristojna za varnost in lokalno policijo, Caterina de Gavardo.

Odbornica je včeraj v prostorih občine predstavila delovanje omenjene enote lokalne policije. Pri predstavitvi sta sodelovala odgovorni za enoto NPE Igor Kozman in njena pripadnica, višja policijska inšpektorka Daniela Fortuna.

Pogosto se oglasijo občani

NPE je ena od enot z najdaljšo tradicijo med tistimi, ki delujejo pod okriljem tržaške lokalne policije. Trenutno šteje šest pripadnikov. Zadolžena je za nadzor in ugotavljanje nepravilnosti na področju gradnje in na gradbiščih. Njene dejavnosti zadevajo v glavnem ogled gradbišč in preverjanje spoštovanja varnostnih predpisov ter predpisov v zvezi z zaposlovanjem delavcev. Drugo širše področje njenega delovanja zajema vse gradbeno-prostorske problematike, ki se lahko pojavijo na mestnem območju: od gradbenih posegov na varovanih območjih ter območjih s krajinsko ali spomeniško vrednostjo do gradenj, pri katerih se pojavijo nepravilnosti.

Lokalni policisti na morebitne nepravilnosti večkrat naletijo med rutinskim izvajanjem nadzora, pogosto pa po prijavi posameznika - lani so tretjino primerov odkrili zaradi obvestil občanov. Preverjanje lahko seveda zahtevajo razne ustanove in organizacije, pravosodni organi, občinski uradi ali pa zavod za neprofitne gradnje Ater, je poudarila de Gavardo.