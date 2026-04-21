V Trstu še drugo slovo od Liliane Resinovich

Dobri dve leti po ekshumaciji trupla Liliane Resinovich, katere smrt še vedno preiskuje državno tožilstvo, so se sorodniki in prijatelji v torek ponovno poslovili od pokojne. Pogreb na pokopališču pri Sv. Ani, drugi v dobrih štirih letih, je potekal v ožjem krogu, tudi tokrat pa niso manjkali mediji. Lilianinega soproga Sebastiana Visintina, ki je osumljen njenega uboja, ni bilo zraven.

Udeleženci pogreba so imeli na sebi belo sponko z napisom »Lilly io ci sono« (Lilly, jaz sem tu), rdečim čeveljčkom in srcem. Sestrična Silvia Radin je nosila Lilianin portret. Brat pokojne Sergio Resinovich je po pogrebu spet zatrdil, da Visintin vse ve o smrti svoje soproge. Morda je ni ubil ravno on ali ni bil sam, »vsekakor pa sem stoodstotno gotov, da je vpleten« njegove besede povzema tiskovna agencija Ansa. Sergio Resinovich, ki sicer zaupa preiskovalcem in upa, da se bo zadeva kmalu razpletla, je še povedal, da je po petih letih utrujen in jezen.

Liliana Resinovich je s Sebastianom Visintinom stanovala pri Sv. Ivanu v Trstu. Stara je bila 63 let, ko je 14. decembra leta 2021 izginila. Njeno truplo, spravljeno v črni vrečki, so našli v Svetoivanskem parku šele tri tedne zatem, 5. januarja 2022. Po obdukciji je bil na vrsti pogreb, preiskava pa je kmalu zašla v slepo ulico.

Dve leti kasneje, februarja 2024, so po nalogu tožilstva izkopali truplo, da bi omogočili izvedbo novih analiz, tokrat na inštitutu za sodno medicino v Milanu. Ko so se te zaključile, so svojci zaprosili za vrnitev posmrtnih ostankov v Trst. Oblasti so dovolile vnovičen pokop, ne pa upepelitve.