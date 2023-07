Krotilec živali je postal skrbnik

Nekoč so jih imeli za cigane, ki kradejo otroke, predvsem pa mačke, da bi z njimi nahranili leve in tigre. Danes se marsikdo zgraža, češ da leve, tigre, konje, slone in druge živali pri dresiranju mučijo in pretepajo. »Če bi svojega psa med učenjem, da se usede na ukaz, pretepali, bi vas prej ali slej ugriznil. Isto velja za leva,« je bila v ponedeljek na Trgu Puglie jasna cirkusantka Mandy Kost. »Pred 50 leti je bilo tudi samoumevno, da je mož mimogrede pretepel ženo, danes je nasilja na srečo vse manj.« Avstrijka po očetu, je cirkuško kri podedovala tudi po mami iz italijanske cirkuške družine Caveagna, poročena pa je s cirkusantom družine Vassallo. Danes je ena od upraviteljic in akrobatk v Dunajskem cirkusu (Wiener cirkus), ki bo do nedelje v Trstu vsak večer zabaval mlado in staro.

»Krotilcu oziroma dreserju danes pravimo keeper, skrbnik. Živali uči, da na ukaz izvedejo gibe, ki bi jih sicer izvedle v naravi. Slon se na zadnje tace dvigne, da doseže visoke sočne veje dreves,« je med sprehodom po šotoru razložila Mandy. Kot je dejala, živali nihče ne sili v nastopanje, skrbnik mora biti izjemno potrpežljiv in vztrajen ter z živaljo vzpostaviti prijateljski odnos. Le tako bosta konj ali lev nastopila pred več stoglavim občinstvom. Živali prav tako ne kradejo v divjini, s cirkusanti se rodijo in odraščajo: »Kot nekakšni hišni ljubljenčki.« Kljub temu pred cirkusom velikokrat protestirajo animalisti, češ da živali v cirkusu trpijo: »Pravi animalisti smo ravno cirkusanti, ki lepo skrbimo zanje!«