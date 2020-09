Osebje tržaške policije je zaradi kršenja karantene prijavilo 25-letnega ukrajinskega državljana. Poleg tega, da je kršil odlok o karanteni, se je moški za povrh še odpravil v Slovenijo, kjer so ga zasačili slovenski policisti. Ti so kršitelja predali italijanskim policistom, ki so mu ponovno odredili karanteno, pri čemer si je prislužil tudi prijavo.