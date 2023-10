Kruto trpinčenje živali pri Trebčah

Tržaški karabinjerji, lokalni policisti in veterinarji zdravstvenega podjetja ASUGI so danes ob sodelovanju združenja za zaščito za živali OIPA na kmetiji pri Trebčah zasegli večje število živali, med njimi 23 belih in črnih koz ter kozlov, eno psico s petimi mladiči, dve gosi, eno raco in dva zebuja. Živele so v neustreznih in povsem neprimernih razmerah. Med preiskavo, ki jo je odredil državni tožilec Federico Frezza, so zasegli tudi zemljišče, na katerem so bile živali.

Življenje v povsem nevzdržnih razmerah je mnogim živalim povzročilo hudo trpljenje, pri čemer so utrpele tudi hujše poškodbe. Veterinar je ugotovil, da so pasji mladiči imeli večje zdravstvene težave, bili so med drugim shirani in občutno presuhi, dobili so uši, poleg tega so imeli povišano temperaturo in hudo infekcijo, pri čemer so bili v omedlevici. Močno so tudi bili podhranjeni in dehidrirani. Odrasla psica, njihova mater, je potrebovala nujno veterinarsko oskrbo. Na kozah in kozlih pa so zaradi izjemne suhosti bila vidna rebra in hrbtenica.