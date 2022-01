Kuharska bitka na pomolu Audace

Enajsta sezona kuharskega šova MasterChef Italija se je na televizijskih ekranih kanala Sky Uno uradno začela 16. decembra lani, posamične epizode pa so posneli veliko prej, že od junija dalje. 5. julija so se na primer prvič mudili v naši deželi – obiskali so sesljansko naselje Portopiccolo in kajpak Trst, kjer so posneli eno od že utečenih zunanjih kuharskih preizkušenj. Čez kak mesec ji bodo lahko na kanalu Tv8 lahko sledili tudi vsi, ki niso naročniki Sky.

Potuhnjeno, da ne bi privabili nepotrebnih radovednežev, so si tekmovalci s svojimi tremi sodniki Antoninom Canavacciuolom, Brunom Barbierijem in Giorgiom Locatellijem izbrali idealno lokacijo tržaškega pomola Audace. S pogledom na Veliki Trg in z Miramarskim gradom v ozadju so se tekmovalci porazdelili v dve skupini – ena z rdečim, druga pa s plavim predpasnikom – in skušali po svojih močeh in kuharskih veščinah prirediti vsak svoj tipično tržaški jedilnik. Kaj so pripravili, bo znano jutri zvečer ob 21.15, ko bo oddaja zaživela na kanalu Sky Uno. Lahko le ugibamo, ali so se ljubiteljski kuharji preizkusili v naši tradicionalni joti ali pa so se prepustili morskim specialitetam, kdo ve, morda ribjemu brodetu s polento, glede na lokacijo na morju.