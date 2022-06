Kultura, ustava, finance, okolje in načrtovanje

Na drugostopenjskih oz. višjih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom so se danes petošolci kosali z drugo pisno nalogo, ki so jo za vsako učno smer pripravili profesorji izbranih specifičnih predmetov. Vsaka izpitna komisija je imela na razpolago tri kuverte in je med njimi izžrebala eno. Na liceju Antona Martina Slomška so dijakinje in dijaki humanistične smeri imeli na voljo zanimivo nalogo o vlogi kulture na vseh področjih družbenega življenja. Ustavno zajamčene pravice za Slovence v Italiji pa so vodile pisanje maturantov družbeno-ekonomske smeri.

Virginia Wolf in James Joyce, potrata hrane in uporaba plastične embalaže, razumevanje literarnega besedila in nekaj vprašanj o drugih med poukom obravnavanih temah so na prvi pogled navdušile maturante jezikovne smeri liceja Franceta Prešerna. Naloga iz matematike je doletela znanstveno smer in smer uporabnih znanosti, trije klasiki pa so prevajali odlomek iz latinščine in ga naposled morali povezati z grškim antičnim svetom.

Na hodnikih zavoda Jožefa Stefana so na smeri Kemija, materiali in biotehnologija ter Elektronike in elektrotehnike pisali nalogo o aktualni temi potrate vode in pomanjkanja dragocene tekočine, o kraških vinogradih, genskem spreminjanju mikroorganizmov in še o marsičem. Na zavodu Žige Zois so dijaki smeri Gradnje okolje in prostor izpeljali nalogo iz načrtovanja, gradnje in napeljave, na smeri Uprava finance in marketing so med drugim vzeli v pretres računovodske izkaze.