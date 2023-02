Kulturni praznik z Avsenikovimi melodijami

Nobeni žametni stoli ali oder gledališča. Osrednja prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku Slovencev v Italiji, ki jo Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) in Svet slovenskih organizacij (SSO) skupno prirejata od leta 2010, bo v nedeljo ob 18. uri potekala na manj običajnem prizorišču, v poštni palači v Trstu. Sama vsebina bo nekoliko drugačna, saj bodo ključno vlogo imele Avsenikove melodije. Eno izmed skladb, ki jo je Slavko Avsenik mlajši sestavil pred nedavnim, in sicer glasbeno pravljico o legendarnem kralju Matjažu, bodo prvič izvajali.

Rdečo nit proslave sta danes v prostorih Poštnega in telegrafskega muzeja orisala predsednika Ksenija Dobrila in Walter Bandelj. Poštna palača predstavlja željo po nadaljevanju poti, ki je svoj vrh dosegla julija 2020 ob stoletnici požiga tržaškega Narodnega doma z obiskom Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle. Hoteli so obenem stopiti bliže italijanskim prebivalcem in zato zapustiti kraje, na katere smo Slovenci bolj navajeni.

Organizacijske vajeti sta krovni organizaciji poverili Srednjeevropskemu inštitutu za zgodovino in kulturo Josip Pangerc. Dogodek z naslovom Simfonični zvoki ob slovenskem kulturnem prazniku režira Marco Manin. Nastopili bodo simfonični orkester FVG Orchestra pod taktirko Tomaža Kukoviča, kvartet harmonik 4 Bellows 4 Tales (Zoran Lupinc, Polona Tominec, Stefan Bembi in Maurizio Marchesich), zbor Jacobus Gallus pod vodstvom Marka Sancina in mešani pevski zbor Devin z dirigentom Mirkom Ferlanom. Kot solista se bosta predstavila pianist Blaž Avsenik in tenorist Gregor Ravnik. Slavnostna govornica bo dolgoletna programska vodja goriškega Kinoateljeja Mateja Zorn.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.