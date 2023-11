Kvestura v dveh mesecih izdala 32 preventivnih ukrepov

V septembru in oktobru je tržaška kvestura izdala 32 preventivnih ukrepov za posameznike, ki so lahko družbi nevarni in jih tako omejila z opozorili ali drugimi ukrepi pri dostopanju do javnih ustanov, zabav in športnih prireditev.

V tem času so izdali sedem ustnih opozoril in deset prepovedi za približevanje določenim območjem v mestu (t. i. Daspo). Od teh je bilo šest namenjenih udeležencem pretepa, do katerega je prišlo na Trgu Oberdan 27. septembra in tri namenjenih osebam, ki so brez razloga začele napadati mimoidoče na Borznem trgu 29. oktobra.

Izdali so tri Daspo za športne prireditve, in sicer navijačem klubov Piacenza in Triestina, ki so se vedli nevarno za javni red in mir na tekmi med tema dvema ekipama.

Tri ljudi so izgnali iz tržaške občine za tri leta, osem ljudem so dali opomin zaradi nasilja v družini in enemu zaradi zalezovanja.