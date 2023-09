Ladja rekordov tudi uradno ladja Nicola Mastro

Med največjimi na svetu. Največja, ki je kdajkoli priplula v tržaško pristanišče. Ladja rekordov skupine MSC (Mediterranean Shipping Company), ki je od sobote zasidrana ob sedmem pomolu tržaškega pristanišča, lahko na krovu prevaža več kot 24.000 kontejnerjev (t.i. TEU). Na slovesnosti ob sedmem pomolu so jo danes tudi uradno poimenovali po Nicoli Mastru, kapitanu in dolgoletnem vodji tovornega sektorja MSC. Njegov spomin je počastil predsednik skupine MSC Diego Aponte in izpostavil njegove profesionalne in človeške vrline.