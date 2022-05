Ladje za križarjenje mestu prinašajo zaslužek

Tržaški potniški terminal (TTP) je včeraj uspešno prestal izredni prihod dveh ladij za križarjenje iz Benetk, kjer vremenske razmere niso dopuščale priveza. V Tržič je priplula MSC Simfonia, ki je včeraj izkrcala in vkrcala skupno 2500 potnikov. V Trst pa je poleg načrtovane potniške ladje MSC Fantasia, ki je včeraj pred Pomorsko postajo imela opravka s 1300 potniki, priplula še Costa Deliziosa. To ladjo so privezali pred sedmim pomolom, izkrcali in vkrcali pa so približno dva tisoč potnikov. Iz luke do Pomorske postaje in obratno so potnike vozili z avtobusi.

Operacija prevažanja potnikov je bila zahtevna, a na koncu smo test uspešno prestali, je dejal odgovorni pri TTP Alberto Grimaldi, ki je ob tem še napovedal, da bodo prihodnji teden ob privezu 57 pri sedmem pomolu uredili tudi provizorične prostore, v katerih bodo potniki lahko čakali na vkrcanje. Na tem terminalu TTP že sprejema potniške ladje ladjarja Norwegian Cruise Line Holding. Sogovornik je tudi dejal, da se je sezona ladijskega potniškega turizma začela izvrstno. V dveh mesecih so v Trstu privezali že 42 ladij, iz Benetk pa so v tem času zaradi neugodnih vremenskih razmer priplule štiri ladje. Večina ladij je v Trst prispela zgodaj zjutraj in se je tu zadržala do večera. Potniško sezono so do sedaj in jo bodo tudi v prihodnje popestrili tudi prihodi luksuznih ladij, ki se v zadnjih letih vse več pogosteje privežejo v tržaško pristanišče. »TPT je dobro pripravljen na sprejem ladij. Letošnja sezona bo definitivno boljša od lanske. Turizem je seveda ena od najbolj občutljivih gospodarskih panog, po drugi strani pa so ljudje po mesecih odpovedovanj še kako željni potovanj,« je razkril Alberto Grimaldi.

Da industrija turističnega križarjenja prinaša veliko zaslužka, so potrdili lokalni gostinci, ki jih prihod ladij navdaja z optimizmom. Bari, kavarne in restavracije v centru mesta so zadovoljni s turisti, ki si za počitnikovanje izberejo plavajoče hotele. Kot so nam povedali, si turisti najraje naročijo kapučino in aperol spritz, pojedo pa radi ocvrte morske dobrote. Privoščijo si tudi slaščice, še najraje pa imajo sacher torto.