Ladjedelniškemu podjetju povzročil 8 milijonov evrov premoženjske škode

Tržaška finančna policija je prišla na sled predstavniku ladjedelniškega podjetja, ki je povzročil 8 milijonov evrov premoženjske škode. To ima sicer uradni sedež v Palermu, vendar je redno izvajalo podizvajalska dela na območju Furlanije - Julijske krajine.

Obsežna preiskava, ki jo je vodilo tožilstvo iz Palerma, je dokazala, da je podjetje bilo v likvidaciji, ker ni plačevalo upnikov. Medtem je njegov edini družbenik z različnimi goljufijami redno izčrpaval premoženje. Finančni policisti so zasegli premoženje in nepremičnine v skupni vrednosti približno 500 tisoč evrov, so danes sporočili.