Ponedeljek, 15 september 2025
Iskanje
Goljufije

Ladjedelniškemu podjetju povzročil 8 milijonov evrov premoženjske škode

Tržaški finančni policisti so prišli na sled podjetniku, ki je z različnimi goljufijami izčrpaval premoženje družbe. Ta je sicer iz Palerma, vendar je redno delovala v FJK

Spletno uredništvo |
Trst |
15. sep. 2025 | 10:23
    Ladjedelniškemu podjetju povzročil 8 milijonov evrov premoženjske škode
    Finančni policisti na delu (FINANČNA POLICIJA)
Dark Theme

Tržaška finančna policija je prišla na sled predstavniku ladjedelniškega podjetja, ki je povzročil 8 milijonov evrov premoženjske škode. To ima sicer uradni sedež v Palermu, vendar je redno izvajalo podizvajalska dela na območju Furlanije - Julijske krajine.

Obsežna preiskava, ki jo je vodilo tožilstvo iz Palerma, je dokazala, da je podjetje bilo v likvidaciji, ker ni plačevalo upnikov. Medtem je njegov edini družbenik z različnimi goljufijami redno izčrpaval premoženje. Finančni policisti so zasegli premoženje in nepremičnine v skupni vrednosti približno 500 tisoč evrov, so danes sporočili.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: