Lady Wendy Schmidt vrnila pokal

Zmagovalka 54. Barcolane, lady Wandy Schmidt, kot so jo poimenovali Tržačani, se je vrnila v Trst. Danes popoldne je Mitji Gialuzu, predsedniku društva SVBG, ki prireja Barcolano, vrnila pokal, ki so ga leto dni hranili na drugem koncu sveta, v vitrini jadralnega kluba New York Yacht Club. Kje bodo veliki pokal čuvali naslednjih 365 dni pa bo znano jutri, ko bo na sporedu 55. regata Barcolana.

V jutrišnji izdaji Primorskega dnevnika si lahko preberete daljši pogovor s prvo zmagovalko Barcolane in mecenko, ki je Miramarskemu rezervatu WWF darovala 100 tisoč evrov.