»Lani je vsakdo zavrgel 27 kilogramov hrane«

Pravica do hrane, do zdrave prehrane, je ena temeljnih pravic vsakega človeka. Ekonomist Andrea Segrè, Tržačan, ki na univerzi v Bologni poučuje mednarodno agrarno politiko, si za njeno uresničitev prizadeva tako, da se bori proti odpadni hrani. Zato je pred leti ustanovil Last minute market, organizacijo, ki neprodano hrano deli med potrebnimi pomoči.

»Pandemija je pahnila v revščino veliko ljudi, za katere je vsaka drobtinica dobrodošla,« je Segrè danes dejal v sejni dvorani tržaške Občine, kjer mu je deželni novinarski sindikat podelil zlatega svetega Justa. Kasneje je pod šotorom festivala Link na Velikem trgu postregel tudi s konkretnim podatkom: v Italiji danes vsaj 2,7 milijona ljudi prosi za pomoč in hrano, vsakdo izmed nas pa je samo v lanskem letu zavrgel 27 kilogramov hrane. Zato predlaga, naj Italija sprejme zakon, ki bo trgovce obvezal k donaciji neprodane hrane.