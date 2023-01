Lani rekorden promet v tržaškem pristanišču

Leto 2022 je bilo za tržaško pristanišče rekordno. Kljub pandemiji in vojni v Ukrajini, ki je poglobila energetsko krizo in upočasnila svetovne trgovske izmenjave, je Pristaniški sistem vzhodnega Jadrana v lanskem letu dosegel rezultate, ki jih ni še nikoli doslej. V Trstu so največje povečanje tovora zabeležili pri zabojnikih, saj se je njihov pretovor povečal za 15,92 odstotka v primerjavi z letom 2021 in za 11 odstotkov v primerjavi s predpandemskim letom 2019. Skupno so pretovorili 877.795 kontejnerskih enot (TEU), kar predstavlja nov rekord.

Pristanišče je bilo zelo dejavno tudi na področju ro-ro trajektov, ki prevažajo tovornjake. V Trstu so jih v lanskem letu pretovorili 320.327, kar predstavlja 4,75-odstotno rast. Tudi v tem primeru je pristanišče podrlo rekord. Po zaslugi »morske avtoceste«, ki povezuje Trst s Turčijo, je na avtocestah manj onesnaževanja in manjša možnost za prometne nesreče, opozarjajo v pristanišču. V zadnjem letu se je v Trstu ustavilo 863 trajektov, leta 2021 pa je bilo teh 763.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.