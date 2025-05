Lastni psi so ga napadli in mu odgriznili uho

Karabinjerji so sinoči posredovali v Miljah, od koder jih je poklical moški, ki je soseda na njegovem domu našel v luži krvi. Poškodovali so ga lastni štirje psi, in sicer tri ameriški staffordshirski terierji in belgijski ovčar malinois. Odgriznili so mu desno uho in ga v več krajih ranili po obrazu, izgubil je veliko krvi in je obležal na tleh. Skupaj s karabinjerji je v stanovanje prihitel njegov brat, ki je pse pomiril. Žrtvi napada so karabinjerji nudili prvo pomoč, nato so na kraj prispeli reševalci službe 118, ki so mu nudili najnujnejšo zdravstveno oskrbo in so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico. Pse je prevzel v oskrbo brat. Moški, žrtev napada lastnih psov, je povedal, da se je vse začelo, ko je četverico psov, ki so medsebojno obračunali, želel pomiriti.