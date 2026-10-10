Lastniki StarTecha naj naredijo več

Po več sestankih na ministrstvu za podjetništvo in proizvodnjo Made in Italy, na katerih so v preteklih mesecih obravnavali odprto vprašanje obrata visokotehnološkega podjetja Startech, ki v tržaški industrijski coni preživlja hudo likvidnostno krizo, je bil z ministrom Adolfom Ursom danes o tem govor v Trstu. Sestanek na prefekturi, ki so se ga udeležili predstavniki deželne vlade, zveze industrialcev Confindustria in sindikatov, ni ponudil konkretnih premikov, tega tudi ni bilo pričakovati, je pa minister poudaril, da so glede krize StarTecha sogovorniki enotni in potrdil, da je prehod podjetja pod izredno upravo edina možna pot.

»Vsi skupaj smo tu, složni in v isti ekipi, v tem primeru v ekipi Trsta ali Italije, da lastnike usmerimo, da sprejme izredno upravljanje. To je edina pot, ki nam lahko omogoči to, kar si vsi želimo, tj. zaščito proizvodnega obrata in delavcev preko javnega postopka, s katerim bi določili najboljšega možnega industrijskega akterja, ki bi znal dati ponovnega zagona tovarni – ta je zaradi sektorja (telekomunikacij op. ur.), v katerem deluje, strateškega pomena,« je po srečanju izjavil minister Urso. »S sindikati smo se sestali, da bi prisluhnili zaskrbljenosti zaposlenih, od podjetja pa pričakujemo večjo transparentnost. Časa se je iztekel, doslej pa še nismo prejeli vseh zahtevanih elementov,« je izjavil minister.

Predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga je poudaril, da vodstvo podjetja StarTech pri tem še ni opravilo svoje naloge. »Z vlado, ministrom Ursom in deželno odbornico Alessio Rosolen delamo na tem, da bi ubrali pot izrednega upravljanja. Moram pa povedati, da lastniki podjetja še niso naredili vseh korakov, samo del teh,« je dejal. Pojasnil je, da je bila v petek sprejeta bilanca za uvedbo izrednega upravljanja, kar je ključno, »ampak časa ni veliko in mi jasno zahtevamo, da uberejo pot, ki so jo nakazali vlada, Dežela FJK ter tudi sindikati in zveza Confindustria,« je izpostavil Fedriga ter dodal, da drugih možnih poti ni. »Če si kdo zamišlja neko drugačno pot, se bo moral seveda spopasti z institucijami,« je bil jasen.