Kozmonavti slavili tudi na Koroškem

Goriški scenarist in režiser Leo Černic je s svojim filmom Kozmonavti slavil tudi na Dnevih slovenskega animiranega filma v Slovenj Gradcu. V petek so mu v tamkajšnjem Kulturnem domu podelili nagrado DSAF za najboljšo režijo animiranega projekta in nagrado DSAF za najboljšo likovno podobo animiranega projekta.

Kozmonavti na intergalaktičnem križarjenju za samske osamljene duše hrepenijo po poljubih in dotikih, v iskanju kančka ljubezni sredi vesolja. Černic je scenarist in glavni animator filma, zanj pa je ustvaril tudi likovno podobo.

Med stanovskimi nagradami je slavil še film Zgodbe iz čarobnega vrta (Leon Vidmar, Patrik Pašš ml., Jean-Claude Rozec, David Súkup, 2025), študijske nagrade pa so šle v roke Žive Divjak za film Naši zidovi (FAMU) in Melite Sandrin za projekt v razvoju Šizika (Akademija umetnosti, Univerza v Novi Gorici).