Šolsko telovadnico na Judovcu poimenovali po Sergiu Ramelliju

»Napisal je spis, v katerem je izražal svoje nasprotovanje Rdečim brigadam. Bil je star 18 let, ko so ga napadli z dolgimi francoskimi ključi. Po 40 dneh je podlegel poškodbam in postal simbol ideološkega nasilja iz 70. let.« Tako je danes državna sekretarka na italijanskem ministrstvu za šolstvo Paola Frassinetti (Bratje Italije) dejala ob poimenovanju telovadnice šole Don Milani na Judovcu po Sergiu Ramelliju, aktivistu gibanja Fronte della gioventù.

Pred šolo Don Milani so neznanci dan pred poimenovanjem z rdečo barvo na zid napisalia Nessuno spazio ai fascisti di ieri e oggi (Ni prostora za včerajšnje in današnje fašiste). S sporočilom na spletnem kanalu Telegram so širili fotografijo napisa in pripisali, da širši politični načrt vladajoče stranke želi zgladiti spomin na krvave dogodke iz 60. in 70. let ter izrablja mučenike. Po milanskem neofašistu je vlada pravkar poimenovala nabrežje v kraju Verbania.

Poimenovanju nasprotujejo Demokratska stranka in opozicija v občinskem svetu, češ da občina postavlja politične zastavice in izkorišča poimenovanja po žrtvah v politične namene.