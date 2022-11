Lastnikoma dveh barov več kot 10.000 evrov globe

Tržaški karabinjerji so v četrtek, 10. novembra, skupno s kolegi, ki sodelujejo z delovnimi inšpektorji in s kolegi enote proti ponarejanju iz Vidma opravili več kontrol v mestnih barih in javnih lokalih. Ob tem so tudi pregledali 38 avtomobilov in so identificirali 96 ljudi.

Ovadili so dva lastnika barov na območju Drevoreda D’Annunzio. Pri prvem so ugotovili, da ni opravil obveznih tečajev požarne varnosti in prve pomoči. V lokal je tudi namestil nadzorne kamere, ne da bi razpolagal s potrebno avtorizacijo, poleg tega ni bil opravljen pregled gasilnih aparatov. Naložili so mu globo 774 evrov, ob tem pa bo moral plačati tudi 3500 evrov zaradi pomanjkanja sledljivosti živil in zaradi slabih zdravstveno-higienskih razmer v kuhinji.

V drugem primeru so lastnika bara ovadili državnemu tožilstvu prav tako zaradi uporabe nadzornih kamer brez potrebnih dovoljenj in zaradi neopravljenega pregleda gasilnih aparatov. Plačati bo moral 774 evrov. Naložili pa so mu tudi globo v višini 7100 evrov, ker je bil v baru zaposlen uslužbenec brez delovne pogodbe. Zaradi slabih higienskih razmer so pristojne oblasti bar tudi zaprle.