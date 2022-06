Laura Bassi spet doma

Po osmih mesecih se je v nedeljo v Trst vrnila ladja Laura Bassi, edini ledolomilec v Italiji, ki je namenjen raziskovanju svetovnih oceanov. Ladja državnega inštituta za oceanografijo OGS s sedežem v Trstu je po osmih mesecih plovbe in 110 dneh raziskovanja na Antarktiki namenjena v ladjedelnico, kjer jo bodo prenovili.

Po več deset plovbah na ledeni jug zemeljske poloble bo plovilo deležno prenove laboratorija za oceanografijo, gradnje dodatnega znanstvenega laboratorija in novega sistema za spuščanje znanstvenih aparatur v vodo. Ladja bo morala biti nared do konca oktobra, ko bo odplula na 28. znanstveno odpravo na ledeno celino. Do Trsta je iz mesta Lyttelton na Novi Zelandiji plula kar 42 dni, na poti se je ustavila samo v pristanišču v Ravenni.

Ledolomilcu poveljuje slovenski kapitan Franco Sedmak, ki je ladjo vodil iz Trsta do polarnih vod na Antarktiki. Poveljstvo na poti nazaj pa tokrat prevzel Sergio Scodino. Leta 2021 je ladja prvič odplula na Arktiko, na skrajni sever Zemlje, kjer je ekipa znanstvenikov prav tako preučevala stanje morij. Raziskovalno delo finančno podpira ministrstvo za raziskovanje in univerzo, na ledeno celino pa ladja pluje v sklopu državnega programa za preučevanje Antarktike.