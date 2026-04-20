O stoletni bitki za zemljo

Pred 100 leti, točneje 12. aprila 1926, je bila v Ulici Carducci 20 ustanovljena Zveza upravičenih posestnikov v tržaški pokrajini. Njegova potomka je danes Agrarna skupnost, ki je bila obnovljena pred tridesetimi leti, to je 25. februarja 1996 v Boljuncu in povezuje juse ter srenje na Tržaškem. Ker je treba na pomembne obletnice opozoriti tudi javnost, so se pri Agrarni skupnosti odločili, da priredijo niz informativnih srečanj. Prvo je bilo v torek v Gregorčičevi dvorani, kjer so govorniki podpredsednik Državne konzulte za skupno lastnino Karlo Grgič, jusarka Mirta Čok, predsednik Agrarne skupnosti in Deželnega koordinacijskega odbora Izidor Sancin ter odvetnik Peter Močnik orisali opravljeno pot in ovire, s katerimi se še vedno srečujejo. Prihodnja srečanja bodo v Nabrežini, na Opčinah, v Dolini in Doberdobu. Pozdravil je tudi deželni svetnik Marko Pisani.