Lažni zdravstveniki potrkali za bris

Ne odpirajte vrat domnevnim zdravstvenim tehnikom, ki naj bi za zdravstveno podjetje Asugi opravljali brise na domu. Gre namreč za prevaro, saj podjetje nikakor ne predvideva nenapovedanih obiskov zdravstvenega osebja, kaj šele, da bi slednji kar tako opravljali brise.

Zgodilo se je v devinsko-nabrežinski občini, kjer so na marsikatera vrata tamkajšnjih domov potrkali samooklicani zdravstveniki, ki so članom družine želeli opraviti bris. Po nalogu zdravstvenega podjetja, so dejali. Nekateri so jim vrata seveda dobronamerno odprli in jim dovolili noter, drugi pa so raje prej vtipkali število zdravstvenega podjetja in preverili, ali gre res za storitev, ki jo predvideva Asugi. Odgovor, ki ga je podjetje ponudilo, je bil seveda negativen, tako da so si ljudje oddahnili, da niso v hišo spustili tujcev z kdo ve kakšnimi namerami. Vseeno pa je občutek, da te želi nekdo v tem obdobju morda opehariti, prevarati ali se samo iz tebe norčevati, vse prej kot prijeten.

Podobni klici so si v preteklih dneh kar sledili, tako da je zdravstveno podjetje o dogajanju obvestilo devinsko-nabrežinsko upravo in poskrbelo za opozorilo, ki so ga poslali medijem in delili po socialnih omrežjih. Ne odpirajte vrat neznancem in ne nasedajte vsemu, kar vam povedo. Raje pokličite policijo!