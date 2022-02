Le navidezno majhen

Vidite ga majhnega, v njem pa stoji šestkrat toliko odpadkov, kot bi jih premogel čisto navaden zabojnik za smeti. Vgrajeno ima namreč stiskalnico, ki poveča prostornino za odlaganje odpadkov s stodvajset na šesto litrov. Gre za prvi tovrstni novodobni tržaški pametni smetnjak za preostanek odpadkov, ki so ga decembra lani poskusno postavili na Trgu Stare mitnice in predstavlja nadgradnjo smetnjakov, ki so jih leta 2018 namestili na Borznem trgu. Uvedli so nekatere izboljšave, razpolaga denimo s pedalom in drugimi praktičnimi iznajdljivostmi.

No, res stoji že skoraj dva meseca, če se bo obnesel, pa bi jih lahko v mestnem središču videli kar petinštirideset, se pravi petnajst skupin s po tremi pametnimi zabojniki na sončno energijo in z morebitno brezžično spletno povezavo. V vsaki skupini bo smetnjak za plastiko, papir in preostanek odpadkov. Tako predvideva projekt Big Belly, drobec v širšem mozaiku načrtu za koriščenje sredstev iz Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost (NOO) na področju ravnanja z odpadki, ki ga je sprejel tržaški občinski odbor na predlog pristojne odbornice Sandre Savino. Vreden je 280.000 evrov, ključno vlogo pa ima družba AcegasApsAmga, ki med drugim nadzira eksperimentalno fazo.

V čem naj bi bil inovativen? Celoten sistem poganja sončna energija.