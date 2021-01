Ledino so na občinah orala dekleta

Ledino so orala dekleta. Tri slovenske manjše občine na Tržaškem – Dolina, Zgonik in Repentabor – so na začetku januarja pod streho spravile prvi enoletni projekt civilne službe Odprti Kras – Carso Aperto. Začetek ni bil lahek, saj so štiri prostovoljke dočakali v letu novega koronavirusa, ki je popolnoma postavil na glavo začetne načrte. Dve sta se predčasno poslovili, ker so ju jeseni sprejeli na univerzo. Druge pa so odkrile neznane poti in celo razmišljajo, da bi spremenile svoje prvotne življenjske načrte.

Več o tem so razkrile Katharina Carli (Repentabor), Valentina Frausin (Dolina) in Ylenia Cerniava (Zgonik), ki so si izkušnje nabirale na treh različnih koncih. V občinskih hišah zdaj že vneto čakajo na nove mlade, saj so se občine drugič prijavile na razpis združenja Arci Civilna služba za FJK. V Dolini bodo spomladi spet sprejeli dva prostovoljca, v Zgoniku in Repentabru pa po enega. V ospredju bo ponovno promocija ozemlja z vsemi svojimi tipičnimi značilnostmi. Prijave zbirajo do 15. februarja, vabilo je odprto vsem mladim med 18. in 28. letom.