Ledolomilec Laura Bassi se je vrnil z Antarktike

Po šestih mesecih plovbe se je domov, v Tržaški zaliv, vrnil ledolomilec Laura Bassi. Poveljnik raziskovalne ladje Laura Bassi Franco Sedmak je v plovni kanal v miljski občini priplul danes malo po 11. uri dopoldne in s tem končal 40. odpravo Nacionalnega inštituta za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko OGS. Raziskovalce je Sedmak tudi letos peljal na Antarktiko.

Ladja je proti ledeni deželi odplula oktobra. Letošnja ekspedicija je bila za razliko od lanske, ko so se lahko pohvalili z rekordom, da so pluli tako južno, kot ni še nihče, zahtevna. Zaradi okvare ladijskega motorja in zamud, ki so se zaradi te nevšečnosti nakopičile, se je raziskovalna druščina, ki bi morala sodelovati na prvem potovanju na italijansko raziskovalno postajo Zucchelli na obali Rossovega morja na Antarktiki, predčasno vrnila domov.

Drugo potovanje, ki se je začelo januarja, je bilo uspešno. To se je zaključilo konec februarja, prve dni marca pa je raziskovalna ladja začela svoj povratek domov mimo vedno nevarnega rta Horn na skrajnem jugu ameriške celine in nato čez Atlantik navzgor do Gibraltarja v Sredozemlje in Jadran.

Domov se je ledolomilec včeraj vrnil z zelo dragocenim tovorom: v en kontejner so shranili pradavni led.