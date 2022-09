Legionarji zasedli Veliki trg (VIDEO)

Dogajanje na Velikem trgu, kjer še danes domuje znanstveni festival Trieste Next, je okoli 10. ure prekinilo bobnanje in trobentanje. Na prizorišče je vkorakalo več deset rimskih legionarjev in gladiatorjev pod vodstvom centuriona. Na čelu sprevoda je oblečen v legionarja korakal tržaški odbornik za kulturo Giorgio Rossi.

Njihov namen ni bila priključitev Trsta rimskemu imperiju, starorimski vojaki se te dni namreč mudijo v muzeju antične kulture Winckelmann pri Svetem Justu, kjer do jutri poteka festival Legiomania. V sodelovanju z Občino Trst ga prirejata zgodovinsko društvo Legio I Italica in športno društvo Ars Dimicandi.

Turisti in mimoidoči so radovedno zijali v skupino do zob oboroženih starorimskih vojakov v bojni opravi. V rokah so nosili ščit in sulico, za pasom je visel gladij oziroma krajša sablja. Še najbolj očarljivi pa so bili gladiatorji in gladiatorke. Retiarius je v rokah nosil mrežo in trizob, hoplomacus pa sulico in majhen okrogel ščit. Na Velikem trgu so se vojaki postavili v postroj, prikazali nekaj bojnih tehnik, s ščiti so se postavili v formacijo želve (testudo). Ob ukazu centuriona pa so izvlekli meče in prikazali dvoboj. Za nekaj trenutkov je Trst spet postal Tergeste.