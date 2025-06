Lep del zahodnega Krasa odslej brez bankomata

Petek, 13. junij, ni bil za Prosek in bližnjo okolico srečen dan. Malo pred poldnem je uslužbenec banke Monte dei Paschi di Siena dokončno zaprl še zadnji bankomat v vasi. Tako je ostal lep del zahodnega Krasa brez bankomata. Prebivalci Proseka, Kontovela, Križa in Naselja S. Nazario, skupno nekaj več kot 3500 ljudi, nimajo več možnosti, da bi dvignili denar iz bankomata v svojem okolišu. K tem je mogoče dodati še prebivalce bližnje zgoniške občine, nekaj več kot dva tisoč ljudi, saj tudi v zgoniški občini ne deluje več noben bankomat.

V petih letih je tako Prosek »izgubil« dve bančni podružnici in dva bankomata. Najprej, leta 2020, je zaprla svoje prostore poslovalnica banke Unicredit, ki je delovala nasproti Kulturnega doma Prosek-Kontovel, sedaj pa še – dokončno – poslovalnica banke Monte dei Paschi di Siena, ki je imela svoj sedež v prostorih nekdanje mesnice Puntar. V tistih prostorih je najprej delovala podružnica Tržaške kreditne banke, po njenem krahu je prostore prevzela banka Antonveneta, zatem, po pripojitvi Antonvenete, pa Monte dei Paschi di Siena.

Sredi decembra 2023 je proseška poslovalnica te banke prenehala delovati. Sprva je nameravalo vodstvo banke zapreti tudi bankomat, po protestih domačega prebivalstva in zahodnokraškega rajonskega sveta pa je bankomat vendarle »obstal«, da so lahko domačini s Proseka, Kontovela in tudi iz drugih bližnjih vasi, ki so zapeljali skozi vas, tu dvignili denar. Po poldrugem letu je sedaj tudi te storitve koncev.

Uslužbenec banke Monte dei Paschi di Siena je sicer radovednim mimoidočim napovedal, da bo banka namestila drug bankomat, in sicer na Kržadi, osrednjem vaškem trgu. Namignil je, da naj bi se to zgodilo »čez kake tri tedne«. Vse bo odvisno od izdaje občinskega dovoljenja, je dodal. Tako obstaja še upanje, da se bo bankomat »vrnil« na Prosek. Kdaj, pa naj bi bilo – vsaj po besedah predstavnika banke – odvisno od občinskih uradov.