»Lepak vodnjanskih skvadristov je ponaredek«

Znameniti lepak fašističnih skvadristov iz kraja Vodnjan v hrvaški Istri, ki prepoveduje uporabo »slovanskega jezika« po ulicah in je bil objavljen že v številnih zgodovinskih publikacijah, je falzifikat. O tem so prepričani v Uniji Istranov, kjer so danes dopoldne sklicali tiskovno konferenco, na kateri sta to stališče obrazložila predsednik Massimiliano Lacota in predsednik društva Famia Ruvignisa Gabriele Bosazzi.

Po besedah predstavnikov Unije Istranov v nobeni publikaciji, kjer je bil lepak objavljen, ni naveden arhivski vir, ravno tako ni še nihče videl izvirnika. Pri tem je Lacota citiral izjave tržaškega zgodovinarja Raoula Pupa za spletni portal Trieste Prima februarja in marca letos. Z lepakom so se italijanski zgodovinarji prvič seznanili leta 1964, objavljen je bil v knjigi Luciana Giuricina in Alda Bressana Fratelli nel sangue, prvič nasploh pa je bil objavljen v publikaciji Istra i Slovensko primorje, ki je izšla leta 1952 v Beogradu in je vsebovala gradivo jugoslovanske delegacije na mirovni konferenci v Parizu leta 1946. Drugače je bil dokument večkrat objavljen v publikacijah Centra za zgodovinske raziskave v Rovinju, kot prvi pa naj bi ga prejel leta 1945 takratni sodnik Ivan Motika iz rok partizana Erminia Vivode (ali Voivode), ki ga je hranil od leta 1942. Izvirnika pa še ni nihče videl, ne v ljubljanskih arhivih ter niti v tistih, ki se nahajajo v Rovinju, Pulju in Beogradu, medtem ko v zagrebške arhive niso še pogledali, je bilo rečeno.

Lacota in Bosazzi drugače močno dvomita v verodostojnost lepaka, bodisi zato, ker v Vodnjanu takrat ni bilo nekega »skvadrističnega poveljstva« fašistične stranke (vsaj ne s takim imenom), bodisi zaradi zgodbe, ki jo v svojih spominih pripoveduje istrski begunec iz Rovinja Stefano Rocco. Rocco, ki je leta 1945 imel 17 let, je takrat v domačem mestu pripravljal gledališko predstavo in se je mudil v krajevni tiskarni za reklamni lepak. Prav tam je, sodeč po njegovih spominih, videl osnutek lepaka vodnjanskih skvadristov, ko pa je vprašal, za kaj gre, mu je bilo rečeno, da je propagandni material. Zato pri Uniji Istranov sumijo (pravzaprav so prepričani), da je omenjeni lepak ponaredek, ki je takrat služil za izpodbijanje italijanskih stališč v času določanja državnih meja.

Zdaj bo treba razumeti, ali bodo zgodovinarji pazljivejši oz. bodo opozorili na dvome glede dokumenta, pravijo pri Uniji Istranov, kjer poudarjajo, da imajo raziskovalce v arhivih, ki se ukvarjajo s temi vprašanji, k sodelovanju je pozval tudi Italijansko unijo, se pravi krovno organizacijo Italijanov v Sloveniji in na Hrvaškem.