Lepi stari časi in ljudje

Doživljanje domačih krajev in spomini na ljudi v besedah domačina Mirka Krasne so zbrani v knjigi Moja pešpot skozi Ricmanje Spomini in pripovedi, ki so jo v nedeljo kot uvod v Majski Ricmanjski teden predstavili v Galeriji Babna hiša.

Ob glasbeni spremljavi mešanega pevskega zbora Slavec-Slovenec pod vodstvom Danjela Grbca in čezmejnega ansambla Naši fantje, so z avtorjem o delu spregovorili urednica založbe Mladika Nadja Roncelli, Majda Hrvatič in Majda Cibic, ki je pomagala pri prvem lektoriranju in oblikovanju knjige, ki jo je uredil Marijan Kravos. Bralce ob listanju knjige spremljata tudi mapi z ledinskimi in hišnimi imeni, za katere je poskrbel pokojni Fabio Kuret Komar (zanj so simbolično postavili stol ob mizo).

Dogodki, ljudje, spremembe

Urednica Nadia Roncelli je poudarila, da se v delu osebna, avtobiografska avtorjeva zgodba prepleta z zgodbo njegove rojstne vasi Ricmanje. »Avtor se natančno spominja dogodkov, ljudi, stvari, srečnih in težkih ter tragičnih trenutkov in pomembnih sprememb, ki so se zgodile v vasi,« je dejala in dodala, da o Ricmanjih in Ricmanjcih pripoveduje z domačnostjo in toplino, izpostavlja pristnost ljudi, nepozabne like, pri tem uporablja narečne izraze, ki bralcu približujejo del minulega časa.

Knjigo krasijo fotografije iz bogatega avtorjevega arhiva ter druge, ki so mu jih posodili znanci in prijatelji, veliko je tudi posnetkov Maria Magajne.

Danes še Pedenjped

Majski Ricmanjski teden se sicer nadaljuje. Danes bo v galeriji ob 17. uri najmlajše razveselila gledališka predstava Pedenjped Nika Grafenauerja, v kateri nastopa član SSG Primož Forte, nato pa nagrajevanje ex tempore na temo Ricmanjski maj.