Letni kino vabi na filmske večere v Ljudski vrt

Tržaški Ljudski vrt se že pet let zapored v poletnih mesecih spremeni v filmsko areno. Na platnu si v sklopu niza Letni kino (Il giardino del cinema) večer za večerom sledijo mednarodne uspešnice, italijanske produkcije, animirani oz. družinski filmi ali nišni dolgo- in kratkometražci, ki jih izbira in občinstvu ponuja združenje Hiša filma v sodelovanju z Občino Trst in podporo Fundacije CRTrieste ter Coop Allenaza 3.0, fundacije Casali, zadrug La Collina in La Cappella Underground.

Če dež ni prekrižal programov, so s filmi v Ljudskem vrtu začeli že včeraj z Napoli - New York Gabrieleja Salvatoresa, sicer v sklopu niza Cinemanordest in Trieste estate. Kot je povedala Nicoletta Romeo se bodo brezplačni ogledi filmov nadaljevali do vključno nedelje, in sicer drevi bo na vrsti Esprimi un desiderio (Volfango De Biasi), jutri Ultimo schiaffo (Matteo Oleotto), v soboto Corti senza confine in v nedeljo še restavrirani zimzeleni Pane e tulipani (Silvio Soldini).

Niz vstopa v živo 15. junija s filmom Le città di pianura Francesca Sossaia, dobitnikom osmih nagrad David di Donatello. Protagonista sta petdesetletnika brez denarja, obsedena z idejo o zadnjem kozarcu, in mlad študent, ki ju spremlja. Dan pozneje bo na vrsti Super Mario Galaxy, sledili bosta veliki uspešnici, 17. junija, Hamnet (Chloé Zhao) in 18. junija One battle after another (Paul Thomas Anderson). Potem še La grazia (Paolo Sorrentino), Nuremberg (James Vanderbilt), Buen camino (Gennaro Nunziante) in zimzeleni Some like it hot (Billy Wilder) ob 100-letnici rojstva Marilyn Monroe.

Popoln spored je na voljo na spletni strani www.casadelcinematrieste.it, kjer se lahko vpišete tudi v whatsapp kanal, da bi bili obveščeni o dogajanju.