Letos v znamenju srečevanja

Srečanje jadralcev, športnikov, ljudi. Srečanje s Trstom, z zalivom in tokrat tudi z gorskim svetom. Prvič se bo namreč največji tržaški praznik in najbolj množična regata na svetu, to je Barcolana, razširila skozi Gradež in Lignano do reke Soče med Gorico in Novo Gorico ter vse do Karnije. Barcolana, katere geslo se glasi »kjer se srečata strast in morje«, bo prestopila tudi meje s Slovenijo, poleg jadranja bo vključevala celo vrsto drugih športov in postregla bo s kar dvajsetimi morskimi dogodki, dogajalo pa se bo seveda tudi na kopnem.

Letošnja 57. Barcolana bo s celotnim spremljevalnim programom potekala med 1. in 12. oktobrom, še pred tem bo povsod po Italiji in Sloveniji med 5. septembrom in 5. oktobrom potekal nov pokal Barcolana FUN. Vse novosti je danes dopoldne v družbi lokalnih oblasti predstavil predsednik jadralnega kluba SVBG Mitja Gialuz. »Barcolana je kraj in trenutek srečevanja. Letos bo prvič segla tudi v gore, kjer bomo prisotni na jezeru Cavazzo. Ob tem nameravamo obiskati še reko Sočo in se tako povezati s projektom GO! 2025,« je na sedežu kluba dejal Gialuz. Tu je po predstavitvi 57. edicije po vsem svetu priljubljene regate tudi zacingljal zvonec, ki vsako leto naznanja odprtje prijav na največji tržaški športni praznik, ki bo vrhunec dosegel 12. oktobra ob 10.30, ko bodo jadrnice prečkale startno linijo 57. Barcolane.