Letošnja razstava vin v znamenju barv in dogodkov

Letošnja, že 59. razstava vin, ki jo ob občinskem prazniku v Zgoniku prireja SKD Rdeča zvezda, poteka v znamenju barv in vezenin unikatnih narodnih noš, ki bodo do jutrišnjega zaključka praznika krasile občinsko dvorano. Pa tudi mreženja in prijateljevanja z gosti iz drugih krajev, kjer sta vinarstvo in kmetijstvo nasploh ravno tako cenjeni in razviti panogi. Zgonik je namreč včeraj ob uradnem odprtju praznika obiskal župan Občine Montalcino in senator Silvio Franceschelli, eden izmed ustanoviteljev združenja Mesta vina, h kateremu je lani pristopila tudi zgoniška občina.

Ob tej priložnosti pa je potekalo tudi odprtje razstave Ženska duša v barvi in vezenini, ki je nastala po dvoletnem tečaju za izdelovanje narodnih noš pod vodstvom Silve Perčič in si jo je že včeraj ogledalo veliko število ljudi. Dogajanje je spremljalo petje Tržaškega vokalnega kvarteta, ki je gostu večera posvetil poskočno in živahno Evviva il vin! V pritličnih prostorih občine pa so prostovoljci združenja darovalcev kostnega mozga ADMO odvzemali vzorce sline, tistim, ki so si želeli vključitve v seznam darovalcev kostnega mozga. Prostovoljci so bili z visoko udeležbo zelo zadovoljni.

Uradno odprtje se je včeraj odvijalo v notranjosti zgoniške mestne hiše, zaradi dežja bo razstava vin na prireditvenem prostoru pred občino zaživela danes. Na razglasitev nagrajencev za najboljša vina in olja pa bo treba še malo počakati: najboljše pridelke bodo okusili in ocenjevali do nedelje ter takrat razglasili zmagovalce. Medtem bodo ob občinskem prazniku postregli s številnimi dogodki. Prvi se je sicer odvijal že v četrtek, šlo je za degustacijski večer s prigrizkom, izkupiček so dodelili v dobrodelne namene.

