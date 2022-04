Letošnji miljski pust ukinili, poletni pust potrdili

Letošnjo izvedbo tradicionalnega miljskega pusta so predstavniki pustnih skupin dokončno ukinili in jo tudi uradno prestavili na leto 2023. Nazadnje je bil tradicionalni miljski pust napovedan za 12. junij, toda gre ravno za datum, ko bo potekal referendum. Za nov datum v letošnjem poletju pa se predstavniki skupin niso uspeli domeniti. Letošnji pust so sicer prvič prestavili februarja zaradi proticovidnih ukrepov.

Hkrati so predstavniki miljskih pustnih skupin potrdili poletni pust, ki bo v Miljah potekal avgusta.